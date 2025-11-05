Bürgermeisterwahl in New York City - Ausichtsreichtser Kandidat Zohran Mamdani gibt seine Stimme ab (picture alliance / NDZ / STAR MAX / IPx / NDZ / STAR MAX / IPx)

Er drohte auf seiner Plattform, im Falle Mamdanis Wahlsiegs der Stadt Bundesmittel zu entziehen. Zudem rief Trump die jüdische Bevölkerung in New York dazu auf, nicht für den linken Bürgermeisterkandidaten Mamdani zu stimmen, der in Uaganda geboren wurde und Muslim ist. Trump beschimpfte Mamdani als Judenhasser und Kommunisten.

Wahlversprechen und Steuererhöhungen

Mamdani ist Abgeordneter im Parlament des Bundesstaats New York und verspricht unter anderem eine Mietpreisbremse sowie kostenlose Busse und Kinderbetreuung. Zur Finanzierung will der 34-Jährige die Steuern für Wohlhabende und Unternehmen anheben. Bestätigen sich die Zahlen, wird Mamdani der erste muslimische Bürgermeister der Stadt mit mehr als acht Millionen Einwohnern sein - und damit auch ein prominenter Gegenspieler Trumps.

Weitere Kandidaten

Weitere Bewerber waren unter anderem der frühere demokratische Gouverneur New Yorks, Andrew Cuomo. Er trat als unabhängiger Kandidat an und kam auf Rang zwei. Der 67-jährige war 2021 nach Vorwürfen sexueller Belästigung von seinem Amt als Gouverneur des Bundesstaats zurückgetreten. Der republikanische Herausforderer war Curtis Sliwa. Der 71 Jahre alte Gründer einer Bürgerinitiative für mehr Sicherheit auf den Straßen war bereits vor vier Jahren erfolglos zur Wahl angetreten. Auch diesmal rangiert er nur weit abgeschlagen auf Platz drei.

Eine Rekordzahl von mehr als 700.000 Menschen hatte auch schon in den Tagen vor der Wahl in dafür eingerichteten Wahllokalen ihre Stimme abgegeben - dazu Zehntausende per Brief.

