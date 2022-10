Die SPD-Politikerin sagte im Deutschlandfunk , hier sei eine Einigung am ehesten möglich. Ein ähnliches Vorgehen habe beim Kauf von Corona-Impfstoffen auch geklappt. Beim Gas gehe es auch nicht mehr um das laufende Jahr. Die Speicher seien bereits gut gefüllt, daher gehe es um eine langfristige Strategie. Zurückhaltender äußerte sich Barley zu einem Gaspreisdeckel in der EU. Hier bestehe die Sorge, dass am Ende zu diesem Preis nicht genug Gas gekauft werden könne. Grundsätzlich müsse man in der Energiekrise die Frage stellen, wo man eine bessere europäische Koordinierung brauche.