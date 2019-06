Für die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina ist der Jahrestag Anlass, in Halle ein Symposium mit dem Titel "Von von Humboldt ins Anthropozän" auszurichten. Federführend organisiert wurde sie von Professor Manfred Strecker vom Institut für Geowissenschaften der Universität Potsdam.

Ralf Krauter befragte ihn nach der Beurteilung der Leistungen von Alexander von Humboldt durch die heutige Forschergemeinde? Seine Verdienst, so Prof. Strecker, sei das Zusammenbringen von Naturwelt mit der Welt des Menschen gewesen. Besonders habe er aber schon vor zwei Jahrhunderten auf den immensen Einfluss des Menschen auf die Umwelt hingewiesen.

Wichtig war auch die Verbindung von Empathie und Empirie, dies sei auch eine Aufgabe für die Wissenschaft heute. Die Erkenntnisse der Forscherinnen und Forscher dürften nicht nur für die eigenen Fachkreise publiziert werden. Sie müssen in die Gesellschaft hinaus- und noch wichtiger in andere Fachgebiete hineingetragen werden. "Wir müssen versuchen, aus unseren wissenschaftlichen Silos herauszukommen," so Manfred Strecker. Alexander von Humboldt habe dies mit seinem Vorlesungen in Berlin geschafft und so die "Leute auch von der Wichtigkeit der Wissenschaft überzeugen" können.