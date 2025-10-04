Die Demonstranten wurden auf dem Trafalgar Square festgenommen, als sie Plakate malten, mit denen sie ihre Unterstützung des Netzwerks "Palestine Action" kundtun wollten. Dieses war Anfang Juli von der britischen Regierung unter anderem wegen eines Farbanschlags auf Militärflugzeuge als Terrororganisation eingestuft und verboten worden. Seitdem gelten Demonstranten, die sich öffentlich gegen das Verbot stark machen, als Terrorunterstützer, denen Haftstrafen drohen.
Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Amnesty International sind nach früheren Protestkundgebungen bereits mehr als 100 Demonstranten unter den britischen Antiterrorgesetzen angeklagt worden.
Diese Nachricht wurde am 05.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.