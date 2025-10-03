In Rom sind zehntausende Menschen aus Solidarität mit dem gestoppten Gaza-Schiffskonvoi auf die Straße gegangen. (Alessandra Tarantino / AP / dpa / Alessandra Tarantino)

Zudem gab es landesweit Demonstrationen. Nach Angaben der Polizei versammelten sich allein in Rom etwa 80.000 Demonstranten. Die Organisatoren sprachen von 300.000 Teilnehmern. Der größte Gewerkschaftsverband des Landes hatte zu einem Generalstreik aufgerufen, nachdem die Flotte von der israelischen Marine abgefangen worden war. Ministerpräsidentin Meloni verurteilte den Streik. Sie bezeichnete den Gaza-Schiffskonvoi als gefährliche und unverantwortliche Initiative.

Mit den mehr als 40 Booten wollten die pro-palästinensischen Aktivisten nach eigenen Angaben Hilfsgüter in den Gazastreifen bringen. Kritiker hielten ihnen vor allem eine Provokation Israels vor.

