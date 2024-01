Nahost-Konflikt

Huthis, Hisbollah und der Iran - Wie gefährlich ist die Lage?

Zu Israels Krieg gegen die Hamas in Gaza kommen wachsende Spannungen im Roten Meer und am Golf von Aden hinzu. Wie gefährlich ist die Lage an der arabischen Halbinsel wirklich? Droht der Konflikt in Gaza sich auf die ganze Region auszubreiten?