Der Militärsprecher der Huthi äußert sich nach den Angriffen amerikanischer und britischer Kampfflugzeuge auf Ziele im Jemen, nachdem von dort Schiffe im Roten Meer angegriffen worden waren. (imago / Xinhua / Wang Shang)

Nach dem Terrorangriff der palästinensischen Hamas auf Israel und vor allem, als Israel in den Gazastreifen einmarschierte, war die Solidarität in der ganzen arabischen Welt mit der Hamas groß. Die Schlagzeilen beherrschten aber schnell Aktionen der Huthi-Milizen im Jemen, die tausende Kilometer entfernt begannen, Handelsschiffe auf der global wichtigen Route durch das Rote Meer zu beschießen. Ein Schiff wurde sogar gekapert und entführt. Als Reaktion griffen die USA und Großbritannien wiederum Mitte Januar Stellungen der Huthi im Jemen an. Aber was wollen die Huthi?

Die Huthi sind eine schiitische, politisch-militärische Bewegung und eine Bürgerkriegspartei im Jemen. Der jüngste Konflikt in dem Land im Süden der Arabischen Halbinsel, das an Saudi-Arabien und Oman grenzt, begann 2004 mit dem Aufstand der Huthi unter ihrem religiösen und politischen Führer Hussein Badreddin al-Huthi gegen die sunnitisch geprägte jemenitische Regierung.

Modelle der von den Huthi hergestellten Drohnen und Raketen auf einem Platz in der Hauptstadt Sanaa. (IMAGO / ZUMA Wire / Osamah Yahya)

2014 besetzten die Huthi, die sich als Repräsentanten der Schiiten im Jemen sehen, die rund ein Prozent der Bevölkerung ausmachen, die Hauptstadt Sanaa. Dabei sollen sie vom ebenfalls schiitischen Iran unterstützt worden sein. Sie kontrollieren große Teile des Nordens im Jemen und lösten 2015 das Parlament auf.

Im gleichen Jahr begann eine Militärintervention unter Führung Saudi-Arabiens. Der Konflikt entwickelte sich zu einem Stellvertreterkrieg zwischen Saudi-Arabien und dem Iran und dauert noch an. Durch die lange Dauer des Krieges haben viele der rund 32 Millionen Einwohner im Jemen ihre Lebensgrundlagen verloren und sind auf die Unterstützung internationaler Hilfsorganisationen angewiesen.

Militärisch gesehen sollen die Huthi über 180.000 und 200.000 bewaffnete Kämpfer verfügen, darunter Hubschrauber, Kampfflugzeuge, Panzer, aber auch Drohnen und ballistische Raketen.

Die Konfliktparteien im Jemen (04.01.2022) (dpa-infografik)

Als Grund für ihre Angriffe im Roten Meer erklärten die Huthi, dass es sich um israelische Schiffe handele. Die Angriffe dienten der Unterstützung der militant-islamistischen Hamas und der Palästinenser im Gazastreifen. Sie fordern Nahrungsmittellieferungen und medizinische Hilfsgüter für den Gazastreifen. Die Angriffe würden fortgesetzt, bis Israel die Offensive im Gazastreifen beende.

Doch hinter den offiziellen Verlautbarungen stünden noch ganz andere Interessen, sagt Gerald Feierstein, Ex-US-Botschafter im Jemen und tätig am Middle East Institute in Washington DC. Die Huthi versuchten mit diesen Aktionen, ihr Profil zu schärfen als wichtiger Teil der vom Iran ausgerufenen „Achse des Widerstands gegen Israel“. Zudem sei die Unterstützung für die Palästinenser im Jemen sehr populär. Mit den Angriffen steigerten die Huthi also ihre Popularität im Jemen und zeigten sie ihre Unterstützung für die iranischen Interessen in einer Linie mit Hamas und Hisbollah, sagt Feierstein.

"Interessenkonvergenz" von Huthi-Rebellen und Iran

Und mit diesen Aktionen verschafften sie sich sehr viele Sympathien im arabischen Raum, so ARD-Korrespondentin Anna Osius. Kein arabisches Land habe bislang offen das Verhalten der Huthi kritisiert. Auch Ägypten nicht, obwohl die Einnahmen aus dem Suezkanal dramatisch eingebrochen sind. 40 Prozent der Schiffe, die bisher durch den Suezkanal und das Rote Meer gefahren seien, nehmen jetzt den größeren Umweg um das Kap der Guten Hoffnung um Südafrika herum.

Jemen-Experte Jens Heibach vom GIGA-Institut im Hamburg warnte aber, die Huthi als Stellvertreter oder gar als Befehlsempfänger Irans zu sehen. Es habe in der Vergangenheit durchaus Beispiele gegeben, wo sich die Huthi gegen iranische Interessen positioniert hätten. "Aber in dem Fall gibt es wohl eine Interessenkonvergenz." So hätten die Huthi eigene Gründe für ihre Ablehnung von US-Truppen in der Region.

Als gesichert gilt, dass Teheran die Kämpfer im Jemen militärisch massiv aufgerüstet hat und unterstützt. Der Iran selbst räumt auch ein, die Huthi mit Drohnen beliefert zu haben. Das Gleiche täten doch die USA und die westlichen Staaten, wenn sie Israel mit Waffen versorgten.

Ob es aber Anweisungen aus Teheran für die Angriffe auf die Schiffe gegeben habe, "wissen wir letztlich nicht", sagte Nahost-Experte Heibach. Und selbst wenn es diese gab, heißt das noch lange nicht, dass die Huthi das tatsächlich für den Iran gemacht haben.

Die Iraner wollten vor allen Dingen die amerikanische Truppenpräsenz in der Region beenden, sagte der Politikwissenschaftler Cornelius Adebahr von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik im Deutschlandfunk. Sie wollen die Amerikaner letztlich aus dem Persischen Golf vertreiben. „Das ist ein erklärtes Ziel“, damit der Iran als Regionalmacht dort die Vormachtstellung übernehmen könne.

Für den Iran sei es aber „gar nicht im eigenen Interesse, wirklich diesen viel beschworenen Flächenbrand herbeizuführen“, sagte Adebahr. Bewaffnete Konflikte sollten möglichst weit vom eigenen Territorium gehalten werden. Eine Stabilität im Inneren und eine relative Stabilität an der Außengrenze sei für den Iran das Wichtigste. „Nur dann kann diese Regime überlebt“, sagte Adebahr.

Mit ihren Angriffen auf die Schiffe im Roten Meer treffen die Huthi einen Nerv der weltweiten Wirtschaft. Denn es sind eben nicht nur Schiffe betroffen, die Waren nach Israel liefern wollen, sondern alle Schiffe, die in der Meerenge unterwegs sind - oft auf dem Weg von Europa nach Asien oder umgekehrt.

Mehrere der weltweit agierenden Reedereien, darunter auch die Hamburger Hapag-Lloyd, meiden deshalb die Route durch den Suezkanal und das Rote Meer und schicken ihre Schiffe auf die viel längere Route um Südafrika. Dabei fährt bislang etwa jedes zehnte internationale Handelsschiff durch den Suezkanal.

Routen von Handelsschiffen - durch das Rote Meer und um Südafrika herum (12.01.2024) (dpa-infografik)

Auch Deutschland ist direkt betroffen, da fast zehn Prozent der Waren durch den Suezkanal und das Rote Meer gehen. Sichtbar wurden die Auswirkungen etwa beim Autobauer Tesla, der in seinem Werk im brandenburgischen Grünheide bei Berlin die Produktion knapp zwei Wochen einstellen musste, weil Teile fehlten, die über den Seeweg transportiert wurden.

Die Angriffe auf die Schiffe im Roten Meer lösten international Besorgnis aus. Der UN-Sicherheitsrat fordert am 11. Januar 2024 ein sofortiges Ende der Attacken. Elf Länder votierten dafür; Russland, China, Algerien und Mosambik enthielten sich. Die USA und Großbritannien griffen dann am 12. Januar Stellungen der Huthi-Miliz im Jemen an. Ziele sollen unter anderem Raketenstellungen und Radartechnik gewesen sein. Die USA stuften die Huthi auch wieder als Terrororganisation ein.

Militärschlag gegen das Huthi-Gebiet im Jemen (12.01.2024). (dpa-infografik)

Auf Seiten der Militärkoalition unter Führung der Amerikaner habe es zuvor das Bedürfnis gegeben, die Lage nicht eskalieren zu lassen, berichtet ARD-Korrespondentin Anna Osius. Deshalb seien die Handelsschiffe erstmal nur präventiv geschützt worden, indem Raketen abgefangen wurden. Erst dann kam der Schritt, Stellungen der Huthi zu bombardieren.

Dabei hatten die USA schon im Dezember eine Koalition der Willigen gebildet, der eine Reihe von Ländern wie Australien, Bahrain, Kanada und auch die Niederlande angehören, um die Schifffahrt zu schützen. Auch die EU will sich nun mit einer Militärmission engagieren, an der sich auch Deutschland beteiligen wird, wie der Europaabgeordnete Michael Gahler (CDU) im Dlf sagte. Die Fregatte „Hessen“ soll am 1. Februar auslaufen. Der Bundestag muss dem Einsatz noch zustimmen.

„Wir haben eine Situation, wo wir noch nicht da sind, wo wir hin müssen“, räumte Gahlert ein. Die Weltlage habe sich verändert und das Bewusstsein bei den Mitgliedstaaten müsse sich entsprechend auch ändern. „Wir müssen als Europäische Union deutlich mehr gemeinsam im Bereich von Sicherheit und Verteidigung unternehmen. Auch in Sachen Ukraine zum Beispiel sind wir gut beraten, dass wir uns so aufstellen, dass wir, für den Fall, dass die amerikanischen Verbündeten nicht direkt zur Verfügung stehen, auch handlungsfähig sind in unserem Interesse“, sagte Gahlert.

gü