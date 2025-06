Die Atomanlage in Isfahan (AFP / -)

An diesem Standort habe sich kein nukleares Material befunden, daher werde der Angriff keine Folgen für die Strahlenbelastung der Umwelt haben, teilte IAEA-Chef Grossi laut einer Erklärung mit. Auch in anderen Gebieten gab es israelische Angriffe. Explosionen waren etwa nahe der Stadt Ahvaz in der Provinz Chuzestan zu hören.

Der Iran attackierte seinerseits wieder Ziele in Israel. Korrespondenten verwiesen darauf, dass die israelische Militärzensur in der Regel Berichterstattung über getroffene militärische oder strategische Ziele in Israel unterbindet. Aus der iranischen Hauptstadt Teheran gibt es keinerlei unabhängige Berichterstattung. In Agenturberichten heißt es, dass zumindest die Internetverbindungen in dem Land zum Teil wieder funktionierten.

Diese Nachricht wurde am 21.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.