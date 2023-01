Mobilitätsgipfel

IG-Metall-Chef Hofmann fordert schnellen Ausbau der Ladestationen

Vor dem Mobilitätsgipfel im Kanzleramt am Nachmittag hat IG-Metall-Chef Hofmann einen schnelleren Ausbau der Ladeinfrastruktur in Deutschland gefordert. Hofmann sagte im Deutschlandfunk, die zu geringe Anzahl der Stationen sei ein Hauptgrund für die Zurückhaltung bei der Anschaffung von E-Autos. Der Gewerkschafter warf der Politik vor, in der Umsetzung der Verkehrswende weit hinter den gesteckten Zielen zurückzuliegen.

10.01.2023