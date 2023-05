Alles verstanden? Die Iglu-Studie untersucht die Leseleistungen von Viertklässlern im internationalen Vergleich. (picture alliance / Fotostand / Fotostand / K. Schmitt)

Bildung ist ein Menschenrecht. Doch ohne Lesen zu können, ist Bildung kaum möglich. Das Lesen von Texten ist eine der grundlegenden Kernkompetenzen für soziale und kulturelle Teilhabe. Die Grundschule ist entscheidend, um eine solide Lesekompetenz zu erwerben, und hat die Aufgabe, Schülerinnen und Schüler mit Werkzeugen und Strategien auszustatten, um ihnen eine Basis für das Lesenlernen zu vermitteln und dem Unterricht auf der weiterführenden Schule folgen zu können. Die Iglu-Studie setzt an diesem Punkt an.

Die neueste Iglu-Studie wird am 16. Mai 2023 veröffentlicht.

Iglu ist eine bedeutende international vergleichende Schulleistungsstudie, die die Lesekompetenz von Grundschulkindern misst. Iglu (Internationale Grundschul-Leseuntersuchung) ist dabei die deutsche Bezeichnung der Studie, international ist sie besser bekannt als PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study). In Deutschland sind hauptsächlich Forschende des Instituts für Schulentwicklungsforschung für die Ausführung der Studie verantwortlich.

Die Iglu-Studie vergleicht die Lesefähigkeiten von Schülerinnen und Schülern der vierten Klasse in verschiedenen Ländern miteinander. In einem Test werden literarische und sachliche Texte verwendet, um die Lesefähigkeit zu bewerten. Die Kinder werden gebeten, die Texte aufmerksam zu lesen und anschließend eine Reihe von Fragen zu beantworten. Die Textaufgaben sind unterschiedlich schwer, um ein breites Spektrum der Lesefähigkeit zu erfassen.

Die Iglu-Studie untersucht auch die Lesemotivation, die Lesegewohnheiten und die Einstellung der Schülerinnen und Schüler zum Lesen. Dazu werden Fragebögen an die Kinder, Eltern, Lehrkräfte und Schulleitungen verteilt und ausgewertet.

Die Studie wird alle fünf Jahre durchgeführt. Deutschland hat bisher fünfmal teilgenommen, in den Jahren 2001, 2006, 2011, 2016 und 2021. Die Ergebnisse der Studie von 2021 werden am 16. Mai 2023 vorgestellt. Somit können Veränderungen der Leistungsstände über einen Zeitraum von mehr als 20 Jahren analysiert werden.

In Deutschland haben an der Erhebung von 2021 laut dem dafür verantwortlichen Institut für Schulentwicklungsforschung rund 8.900 Viertklässler an rund 400 Grund- und Förderschulen in allen 16 Bundesländern teilgenommen.

International beteiligen sich Kinder aus rund 60 Ländern, wobei die Anzahl der beteiligten Schülerinnen und Schüler je nach Land unterschiedlich ist. 2016 waren es mehr als 310.000 Kinder. Im Durchschnitt nehmen weltweit mehrere Hunderttausend Schülerinnen und Schüler teil. Das macht sie zu einer der umfangreichsten internationalen Vergleichsstudien im Bereich der Lesefähigkeit von Grundschulkindern.

Seit dem Jahr 2001 liegen die Leseleistungen der Viertklässlerinnen und Viertklässler in Deutschland über dem internationalen Durchschnitt und im Bereich des EU- und OECD-Durchschnitts.

Allerdings konnte Deutschland seine Position in der internationalen Rangfolge nicht halten. Im Jahr 2001 erreichten nur vier Länder höhere Leistungswerte als Deutschland, während es im Jahr 2016 bereits 20 Länder waren. Die Prognose lautete: weiter fallend.

2016 konnte laut der Studie jeder fünfte Viertklässler in Deutschland Texte nicht richtig lesen und verstehen. Zudem zeigte die Studie erneut, dass der Einfluss des Elternhauses auf die Lesekompetenz der Kinder in Deutschland ganz besonders stark ausgeprägt ist. Der Leistungsunterschied zwischen Kindern, deren Eltern regelmäßig lesen und in deren Haushalt mehr als 100 Bücher vorhanden sind, und Kindern, deren Eltern kaum oder gar nicht lesen, betrug laut der Studie von 2016 in Deutschland mehr als ein ganzes Schuljahr.

Außer der Iglu-Studie gibt es noch weitere vergleichende Untersuchungen im Bereich der Bildungsforschung. Darunter sind PISA (Programme for International Student Assessment), TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study), DESI (Deutsch Englisch Schülerleistungen International) oder der IQB-Bildungstrend (Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen).

Die konkreten Auswirkungen sind allerdings unterschiedlich. Oft mangelt es auch an Zeit und Ressourcen, um die Daten zu interpretieren und die richtigen Schlüsse für den eigenen Unterricht zu ziehen.

