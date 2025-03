Nach Festnahme in der Türkei

Der Istanbuler Bürgermeister Imamoglu wurde gestern festgenommen. (picture alliance / Sipa USA / Depo Photos)

Weiter hieß es auf Imamoglus Profil auf der Plattform X, die Justiz könne und dürfe nicht schweigen. Er vertraue der türkischen Rechtsprechung. Imamoglu rief außerdem die Bevölkerung zum Ungehorsam auf. Es sei an der Zeit, die Stimme zu erheben. "Als Nation müssen wir uns gegen dieses Übel stellen." Der CHP-Vorsitzende Özel nannte die Festnahme seines Parteifreundes einen "zivilen Putsch".

Imamoglu war am Mittwochmorgen unter Terror- und Korruptionsverdacht festgenommen worden und befindet sich seither in Polizeigewahrsam. Er galt bei der Präsidentschaftswahl bisher als aussichtsreichster Herausforderer von Amtsinhaber Erdogan.

Landesweite Proteste - weitere Festnahmen

Unterdessen gingen die Proteste gegen das Vorgehen der türkischen Justiz weiter. Unter anderem gingen Studierende verschiedener Universitäten auf die Straßen und forderten den Rücktritt von Erdogan. Nach der Verhaftung Imamoglus wurden weitere 37 Menschen wegen angeblich "provokanter" Beiträge in sozialen Medien festgenommen. Innenminister Yerlikaya betonte, die Behörden hätten mehr als 260 Konten mit Beiträgen identifiziert, die nach seiner Darstellung zu Straftaten und Hass aufstachelten.

In der Provinz Istanbul waren Demonstrationen auf Anordnung des Gouverneurs für vier Tage verboten worden. Etliche soziale Netzwerke sowie Kurznachrichtendienste waren nur eingeschränkt nutzbar.

Scholz: Bedrückend für Türkei und Europa

Auch international wurde mit Kritik auf die Festnahme reagiert. Bundeskanzler Scholz sprach vor Beginn des EU-Gipfels in Brüssel von einem "sehr, sehr schlechten Zeichen". Der Vorfall sei "bedrückend für die Demokratie in der Türkei, aber ganz bestimmt auch bedrückend für das Verhältnis zwischen Europa und der Türkei", fuhr der Kanzler fort.

EU-Kommissionschefin von der Leyen sagte in Brüssel, die Türkei müsse als Mitglied des Europarats und EU-Beitrittskandidat demokratische Werte und insbesondere die Rechte gewählter Amtsträger achten. "Wir wollen, dass die Türkei in Europa verankert bleibt, aber dies erfordert ein klares Bekenntnis zu demokratischen Normen und Praktiken", so von der Leyen.

Ermittlungen wegen Korruption und Unterstützung einer Terrorgruppe

Imamoglu war am Mittwoch festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation, Korruption und Unterstützung der verbotenen kurdischen PKK vor. Inzwischen wurde Imamoglus Bauunternehmen beschlagnahmt . Die Kontrolle über "Imamoglu Construction" sei basierend auf Untersuchungsberichten zu Finanzkriminalität von einem Strafgericht übernommen worden, hieß es.

Imamoglus Sieg bei der Bürgermeisterwahl 2019 in Istanbul, der bevölkerungsreichsten Stadt und Provinz, gilt als bis dahin größte Niederlage der Partei Erdogans. Seine islamisch-konservative AKP hatte die Metropole bis dahin regiert. Bei den Kommunalwahlen 2024 gewann Imamoglu in Istanbul ein weiteres Mal.

Mehr zum Thema

Diese Nachricht wurde am 20.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.