Verglichen mit anderen Staaten hinkt Deutschland bei den Impfungen gegen SARS-CoV2 hinterher. In der ersten Märzwoche wurden in Deutschland weniger als 1,5 Millionen Impfdosen verabreicht. Das Ziel, bis Ende des Sommers allen Bürgern und Bürgerinnen ein Impfangebot zu machen, ist mit dieser Geschwindigkeit nicht zu erreichen. Doch nun sollen auch die niedergelassenen Ärzte mit in die Impfstrategie eingebunden werden.

Ab wann soll in Hausarztpraxen geimpft werden?

Bislang wird nur in den Impfzentren der Kommunen und durch mobile Impfteams geimpft, beispielsweise in Pflegeheimen. Zwar gibt es einzelne Pilotprojekte wie in Nordwestmecklenburg, wo auch schon in Hausarztpraxen geimpft wird, allerdings geschieht dies noch im Auftrag des lokalen Gesundheitsamtes.

Geplant ist, dass ab April alle niedergelassenen Ärzte impfen dürfen. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte in Berlin, die endgültige Entscheidung solle in einer Spitzenrunde von Bundeskanzlerin Merkel und den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder fallen. Dieses Treffen solle noch vor dem 22. März stattfinden. Die Gesundheitsminister der Länder würden am Mitwoch (10.03.21) lediglich eine Empfehlung aussprechen.

Damit die Ärzte impfen dürfen, bedarf es einer Änderung der Impfverordnung. Das heißt allerdings nicht, dass dann auch alle Praxen Zugriff auf ausreichend Impfstoff haben. Zumal es bei der Logistik deutliche Unterschiede zwischen den Impfstoffen gibt. Während die bereits zugelassenen mRNA-Impfstoffe von Modern und Biontech/Pfizer tiefgekühlt werden müssen, kann das Vektorvakzine von Astrazeneca bei normalen Gefrierschrank-Temperaturen gelagert werden. Deswegen werden wahrscheinlich zunächst die Praxen diesen Impfstoff verimpfen können. Sollte die EU auch bald den Impfstoff von Johnson und Johnson zulassen, könnte dieser ebenfalls in den Praxen eingesetzt werden. Auch er ist robuster als die mRNA-Vakzine und benötigt keine ultrakalte Lagerung. Er ist aber nur bis zu 30 Tage bei Kühlschranktemperaturen haltbar.

Welchen Vorteil hat das Impfen in Hausarztpraxen?

Unterstützen die niedergelassenen Ärzte die Testzentren, wird die Impfkampagne schneller vorangehen. Fabian Holbe impft bereits in seiner Hausarztpraxis in Nordwestmecklenburg in einem Pilotprojekt und sagte im Deutschlandfunk: "Wir werden einen enormen Geschwindigkeitsbonus erreichen, wenn flächendenkend in Arztpraxen geimpft wird."

Wie viel schneller dann alles geht, dazu gibt es unterschiedliche Einschätzungen. "Wir müssen jede Woche Millionen impfen, im März schon am Ende des Monats, im April, im Mai, im Juni", sagte der Vizekanzler und SPD-Spitzenkandidat Olaf Scholz in der ZDF-Sendung "Berlin direkt". "Es wird bis zu zehn Millionen Impfungen pro Woche geben", so Scholz weiter.

Andreas Gassen von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung hält hingegen eine Impfquote von fünf Millionen Dosen pro Woche für realistisch. "Mir ist nicht klar, wer die zehn Millionen Impfungen, die Herr Scholz verspricht, bitte durchführen soll", sagte Gassen im Dlf. "Abgesehen davon, dass wir die Impfstoffmenge im Moment bei Weitem nicht haben. Insofern ist das aus meiner Sicht ein leeres Versprechen." Er sagte: "Wir in den Praxen haben eine vergleichsweise einfache Forderung: Lasst uns einfach impfen! Stellt uns den Impfstoff in den Apotheken zur Verfügung und erschlagt uns nicht mit einer Dokumentationsbürokratie."

Im ZDF-Morgenmagazin dämpfte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) die Hoffnung auf einen sehr schnellen Impffortschritt bereits: "Aber die Impfenden werden nicht gleich auf 20 Millionen im Monat oder gar auf zehn Millionen in der Woche wachsen", so Spahn.

Was bedeutet das für die Impfpriorisierung?

Ursprünglich hatte die Politik eine eine Priorisierung mit vier Gruppen festgelegt, die nacheinander geimpft werden sollten: Menschen mit höchster, mit hoher, mit erhöhter und Menschen ohne Priorität. Die Hausärzte stellen dabei die Atteste aus, nach denen chronisch Kranke gemäß der Impfverordnung in die einzelnen Gruppen zugeordnet werden. Die beschlossene Impfreihenfolge wurde allerdings bereits stellenweise aufgeweicht. Zum einen weil bestimmte Gruppen, beispielsweise Lehrerinnen und Lehrer, in höhere Gruppen aufgerückt sind. Zum anderen hat beispielsweise Sachsen entschieden, in Landkreisen mit extrem hohen Inzidenzen nun völlig auf die Impfpriorisierung zu verzichten. Im Januar hatte die Ständige Impfkommission zudem Einzelfallentscheidungen in ihre Empfehlungem mit aufgenommen: Dabei kann der Arzt einem Patienten, der in keine der ersten drei Prioritätsgruppen fällt, ein so hohes Erkrankungsrisiko attestieren, dass dieser schnell geimpft werden muss - beispielsweise jemand, der auf einer Transplantationsliste steht.

Laut Beschluss der Bund-Länder-Runde vom 3. März 2021 gilt die Priorisierung der Coronavirus-Impfverordnung auch für die Impfungen in den Arztpraxen als Grundlage. In dem Beschluss heißt es aber auch: "Die tatsächliche Entscheidung der Priorisierung erfolgt nach jeweiliger ärztlicher Einschätzung vor Ort. Dies wird helfen, in dieser Phase eine flexiblere Umsetzung von Impfungen zu ermöglichen."

Der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses im Bundestag, Erwin Rüddel (CDU), sagte im Deutschlandfunk, noch im März könnten erste ausgewählte Schwerpunktpraxen mit den Impfungen beginnen. Sie müssten sich noch strikt an die Impfpriorisierung halten. Dazu würden die Praxen mit Impfstoff aus den Impfzentren beliefert. Er rechne aber damit, dass ab der zweiten Aprilwoche genügend Impfstoff vorhanden sein werde, dass dieser über den Apothekengroßhandel allen Arztpraxen zur Verfügen gestellt werden kann. Dann solle die Priorisierung "in den Hintergrund treten" und die Ärzte sollten entscheiden, wer geimpft werde. "Wir wollen schneller werden und das können wir nur mit den Arztpraxen", so Rüddel. "Wir glauben, dass wir die Priorisierung dann zurückfahren und die Entscheidung den Ärzten auftragen können."

Auch der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, sagte der "Rheinischen Post", dass niedergelassene Ärzte künftig die Impfreihenfolge ihrer Patienten selbst festlegen sollten. Die niedergelassenen Ärzte könnten am besten einschätzen, wie gefährdet ihre Patienten seien.

Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission, Thomas Mertens, kritisiert hingegen die Pläne. Er mahnt an, dass ein Lockern der Priorisierung nicht dazu führen dürfe, dass die Schwächsten und Gefährdetsten für schwere Covid-19-Verläufe benachteiligt würden. Auch Eugen Brysch, Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, erklärte, dass die ethisch festgesetzte Impfreihenfolge in Deutschland zur Farce verkomme. Bundesländer, Städte und Gemeinden machten inzwischen, was sie wollten, obwohl noch immer mehr als drei Millionen Menschen der ersten Prioritätsgruppe nicht gegen das Coronavirus geimpft worden seien, so Brysch.

