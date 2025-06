Union und SPD

"In der Sache falsch und kommunikatives Desaster": Wachsende Kritik an Bahn wegen Abschaffung der Familienreservierung

An der Deutschen Bahn gibt es wachsende Kritik wegen der Abschaffung der Familienreservierung. Der Vorsitzende des Verkehrsausschusses im Bundestag, der Grünen-Politiker Al-Wazir, sagte im Deutschlandfunk, die Leistung der Bahn sei ohnehin gerade schlecht. In so einer Situation ausgerechnet Kosten für Familien zu erhöhen, sei in der Sache falsch und ein kommunikatives Desaster.