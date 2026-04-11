Ulrich Siegmund, Spitzenkandidat der AfD in Sachsen-Anhalt (picture alliance/dpa | Heiko Rebsch)

Am Rande des Parteitreffens werden Proteste erwartet. Die AfD Sachsen-Anhalt wird vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft.

Diese Nachricht wurde am 11.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.