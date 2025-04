Kritik an Außenministerium

Sachsens Innenminister Schuster (CDU) (picture alliance / dpa / Sebastian Kahnert)

Vor dem Hintergrund von laut dem sächsischen Innenministerium drei geplanter Flüge sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur, es sei infam und verbohrt, dass Baerbock quasi in letzter Sekunde Maßnahmen durchziehen wolle, die in der Gesellschaft zu massiver Polarisierung führen würden. Mit den Flügen werden ehemalige Ortskräfte deutscher Institutionen in Afghanistan sowie besonders gefährdete Menschen wie Menschenrechtsanwälte oder Frauenrechtlerinnen nach Deutschland gebracht.

Die voraussichtliche schwarz-rote Koalition hatte im Koalitionsvertrag vereinbart, das Afghanistan-Programm zu beenden und keine neuen Programme aufzulegen. Dessen ungeachtet gibt es nach Angaben des Auswärtigen Amtes aber noch für rund 2.600 Menschen aus Afghanistan verbindliche Aufnahmezusagen. Die bereits getroffenen Zusagen hätten aus Sicht der Bundesregierung rechtlichen Bestand, hieß es Ende März. Im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD heißt es: "Wir werde freiwillige Bundesaufnahmeprogramme so weit wie möglich beenden (zum Beispiel Afghanistan) und keine neuen Programme auflegen."

Anmerkung der Redaktion:

In einer früheren Fassung haben wir geschrieben, dass das Bundesaußenministerium bestätigt habe, dass in diesem Monat noch drei Flüge aus Afghanistan geplant seien. Die Information stammte aber vom sächsischen Innenministerium.

Diese Nachricht wurde am 14.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.