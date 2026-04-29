Statistisches Bundesamt Inflation steigt im April auf 2,9 Prozent - Preise für Öl und Gas sind Treiber
Die Inflationsrate in Deutschland ist im April auf 2,9 Prozent gestiegen. Das gab das Statistische Bundesamt in Wiesbaden in einer ersten Schätzung bekannt. Es handelt sich um den höchsten Wert seit mehr als zwei Jahren. Im März hatte die Teuerungsrate noch bei 2,7 Prozent gelegen.
Grund für den Anstieg sind unter anderem die hohen Preise für Erdöl und Erdgas infolge des Iran-Kriegs. Allein die Preise für Energie steigen gegenüber dem Vorjahresmonat voraussichtlich um 10,1 Prozent.
Diese Nachricht wurde am 29.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.