Statistisches Bundesamt

Inflation steigt im April auf 2,9 Prozent - Preise für Öl und Gas sind Treiber

Die Inflationsrate in Deutschland ist im April auf 2,9 Prozent gestiegen. Das gab das Statistische Bundesamt in Wiesbaden in einer ersten Schätzung bekannt. Es handelt sich um den höchsten Wert seit mehr als zwei Jahren. Im März hatte die Teuerungsrate noch bei 2,7 Prozent gelegen.