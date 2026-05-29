Laut Statistischem Bundesamt in Wiesbaden liegt die Inflationsrate auf Basis vorläufiger Daten im Vergleich zum Vorjahresmonat bei 2,6 Prozent. Im Vormonat April habe der Wert bei 2,9 Prozent gelegen.
Nach Behördenangaben steigen die Preise für Energie im Mai voraussichtlich um 6,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Damit habe sich die Teuerung im dem Bereich abgeschwächt - im April habe sie im Jahresvergleich noch bei über 10 Prozent gelegen. Auch die Verbraucherpreise für Nahrungsmittel seien nicht so stark gestiegen wie im April.
Diese Nachricht wurde am 29.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.