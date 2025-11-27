Bundesinnenminister Dobrindt (CSU) spricht in der Debatte zum Bundeshaushalt im Bundestag. (Michael Kappeler / dpa / Michael Kappeler)

In der Bundestagsdebatte über den Innenetat für das kommende Jahr sagte der CSU-Politiker, man habe sich als Ziele die Steuerung der Migration, die Stabilität der kritischen Infrastruktur und die Stärkung der Sicherheitsbehörden gesetzt. Der SPD-Innenpolitiker Gerster verwies in der Debatte unter anderem auf die zusätzlichen Ausgaben für die Bundespolizei und die Drohnenabwehr.

Vertreter der Oppositionsparteien kritisierten die Innenpolitik der Koalition. Der AfD-Abgeordnete Hess sagte, die verfehlte Migrationspolitik der Regierung sei für die Verschlechterung der Sicherheit in Deutschland verantwortlich. Der Grünen-Politiker Eckert forderte Dobrindt auf, die Aufnahmezusagen für afghanische Ortskräfte einzuhalten. Der Linken-Abgeordnete Köstering sagte, Dobrindt habe nichts besseres zu tun, als mit den menschenfeindlichen Taliban über Abschiebungen nach Afghanistan zu verhandeln.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.