Befragung im Bundestag

Ein Polizeibeamter hält in Wiesbaden einen sogenannten Taser. (dpa / Andreas Arnold)

Die SPD-Fraktionsspitze hatte sich in der Frage bislang zurückhaltend geäußert. Taser sollen Sicherheitskräften ermöglichen, aggressive und bewaffnete Personen außer Gefecht zu setzen. Über die Waffen verfügen in Deutschland bereits Spezialeinsatzkommandos der Polizei und in Pilotprojekten einiger Bundesländer auch andere Polizeieinheiten.

Diese Nachricht wurde am 21.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.