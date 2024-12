Nach Assad-Sturz

Ex-Syrien-Botschafter fordert aktive deutsche Diplomatie

Die Bundesregierung solle Kontakt mit HTS-Milizführer al-Dschaulani aufnehmen, so Andreas Reinicke. Der ehemalige Botschafter in Syrien hält es für wichtig, dass Deutschland Interessen in Syrien vertrete, wie den Einfluss Russlands zurückzudrängen.