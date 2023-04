Wahlen in der Türkei

Karaahmetoğlu (SPD): "Deutsch-Türken müssen für Erdogans Politik nicht bezahlen"

Am 14. Mai wird in der Türkei gewählt, Deutsch-Türken dürfen bereits ihre Stimme abgeben. Der türkischstämmige SPD-Bundestagsabgeordnete Macit Karaahmetoğlu erklärt, warum der türkische Präsident Erdoğan unter Deutsch-Türken so beliebt ist.

Müller, Dirk | 28. April 2023, 06:50 Uhr