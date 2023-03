Swetlana Tichanowskaja

Der Widerstand in Belarus hält an

Die belarussische Oppositionspolitikerin Swetlana Tichanowskaja sieht in Machthaber Alexander Lukaschenko einen Komplizen im Krieg gegen die Ukraine. Er führe alle Aufträge Wladimir Putins aus und verrate die Menschen in Belarus und in der Ukraine.

Küpper, Moritz | 13. März 2023, 06:50 Uhr