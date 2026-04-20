Iran-Konflikt verunsichert Märkte - Ölpreis schnellt hoch, Dollar legt zu

Äußerungen zum Iran-Krieg lassen die Kurse mal fallen und mal steigen. (Archivbild) (Andreas Arnold/dpa)

Im frühen asiatischen Handel stieg der Ölpreis wieder an und Aktienkurse gaben nach. Hintergrund sind Berichte über eine Absage des Irans an die für heute geplanten Friedensgespräche mit den USA im Vermittlerstaat Pakistan. Zudem hatten die USA gestern erstmals gewaltsam ein Frachtschiff unter iranischer Flagge gestoppt und unter ihre Kontrolle gebracht. Dennoch befindet sich nach Angaben von Präsident Trump eine Delegation auf dem Weg nach Pakistan. Mitte der Woche endet die derzeit geltende zweiwöchige Feuerpause im Iran-Krieg. Der Iran wirft Washington ständige politische Kurswechsel und widersprüchliche Aussagen vor. Zudem wertet er die anhaltende Seeblockade in der Straße von Hormus als Bruch des Waffenstillstands.

Diese Nachricht wurde am 20.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.