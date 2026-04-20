In Islamabad wurden Sicherheitsvorkehrungen für eine neue mögliche Verhandlungsrunde getroffen. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Anjum Naveed)

Dies gab ein Sprecher des Außenministeriums in Teheran bekannt. Er sagte, es sei noch nicht entschieden, ob überhaupt weiterverhandelt werde. Der Sprecher begründete die Absage unter anderem mit dem gewaltsamen Entern eines iranischen Frachters gestern Abend durch die US-Armee und mit der von Washington aufrecht erhaltenen Blockade iranischer Häfen.

US-Präsident Trump hatte sich gestern noch optimistisch über ein Zustandekommen der Verhandlungen geäußert. Eine US-Delegation mit Vizepräsident Vance an der Spitze sollte am Abend in der ‌Hauptstadt Islamabad eintreffen.

Diese Nachricht wurde am 20.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.