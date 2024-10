Iranische Geschosse werden von der israelischen Luftabwehr über Jerusalem abgefangen. (AFP / MENAHEM KAHANA)

In Korrespondentenberichten heißt es, israelische Abfangraketen seien gestartet worden. Von verschiedenen Orten in Israel wurden heftige Explosionen gemeldet.

In iranischen Medien wurden Videos veröffentlicht, die den Start von Raketen an verschiedenen Orten im Land zu zeigen schienen. Das iranische Staatsfernsehen meldete ebenfalls den Start Dutzender Geschosse in Richtung Israel. Die iranischen Revolutionsgarden erklärten, der Angriff sei eine Reaktion auf die Tötung des Chefs der pro-iranischen Hisbollah-Miliz Nasrallah bei einem israelischen Luftangriff in Beirut am Freitag. Tagsüber hatte die Hisbollah bereits Israel mit Raketen beschossen. Es gab mehrere Verletzte.

Biden: Werden Israel gegen Angriffe beistehen

US-Präsident Biden erklärte, die Vereinigten Staaten seien darauf vorbereitet, Israel gegen die iranischen Angriffe beizustehen. Er wies die US-Armee an, iranische Raketen abzuschießen.

Bereits im April hatte der Iran Israel mit mehr als 300 Drohnen und Raketen angegriffen. Die meisten konnten abgewehrt werden - auch mit Hilfe israelischer Verbündeter. Das iranische Regime sah in seinem Angriff Vergeltung für einen mutmaßlich israelischen Luftangriff auf das iranische Botschaftsgelände in Damaskus mit mehreren Toten.

Israel gibt Tötung von iranischem Kommandeur bekannt

Israel gab am Abend zudem die Tötung von Muhammad Jaafar Qasir bekannt. Der iranische Kommandeur soll unter anderem für Waffentransfers an die militant-islamistische Hisbollah-Miliz im Libanon verantwortlich gewesen sein.

"Schwere Gefechte" im Libanon gemeldet

Die israelischen Streitkräfte sprechen von heftigen Gefechten mit der Hisbollah im Süden des Libanon. Anders lautet die Darstellung der Miliz selbst. Deren Pressebüro gab gegenüber der Deutschen Presse-Agentur an, es habe bis zum Dienstagnachmittag keine Zusammenstöße mit den israelischen Truppen gegeben. Alle Kämpfer seien aber bereit "für eine echte Konfrontation".

Das israelische Militär war in der Nacht mit Bodentruppen in das Nachbarland eingedrungen. Laut Mitteilung handelt es sich um eine ”lokal begrenzte” Operation gegen Infrastruktur der Hisbollah-Miliz in grenznahen Dörfern . Die Operation werde parallel zu den Kämpfen im Gazastreifen gegen die Hamas und in anderen Gebieten fortgesetzt. Die israelische Luftwaffe und die Artillerie unterstützen die Bodentruppen dem Militär zufolge.

UNO-Organisationen fürchten Konsequenzen

Die Beobachtermission der Vereinten Nationen im Libanon, UNIFIL, kritisierte die israelische Bodenoffensive. Diese stelle eine Verletzung der libanesischen Souveränität dar, hieß es. Die US-Regierung wiederum warnte den Iran, der die Hisbollah finanziert, vor einem direkten Angriff auf Israel. Verteidigungsminister Austin erklärte auf X, eine solche Attacke hätte ernste Konsequenzen.

Die UNO forderte mehr als 420 Millionen Dollar Nothilfe für den Libanon. Ministerpräsident Mikati betonte, sein Land stehe vor einer der gefährlichsten Phasen seiner Geschichte. Mit der erbetenen Soforthilfe sollen Betroffene laut den Vereinten Nationen unter anderem mit Nahrungsmitteln, Notunterkünften, medizinischen Gütern und Wasser versorgt werden. Der UNO-Nothilfekoordinator für den Libanon, Riza, fügte hinzu, dass auch noch so viel Hilfe die Krise nicht werde lindern können, wenn weiter Zivilisten ins Visier genommen würden.

