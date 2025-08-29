Sanktionsdrohungen

Wegen des iranischen Atomprogramms verhängen Deutschland, Frankreich und Großbritannien neue Sanktionen gegen das Land. (picture alliance / TASS)

Der iranische Außenminister Araghtschi kritisierte die angekündigten Maßnahmen als rechtlich nicht zulässig.

Deutschland, Frankreich und Großbritannien hatten den Mechanismus zur Wiedereinführung von Sanktionen ausgelöst. Dazu gehören ein Waffenembargo sowie Strafmaßnahmen gegen Mitglieder des Regimes. Die drei Länder informierten den UNO-Sicherheitsrat über ihren Schritt. Das Gremium muss binnen 30 Tagen darüber entscheiden. Berlin, Paris und London werfen der Führung in Teheran vor, gegen Auflagen des internationalen Atomabkommens aus dem Jahr 2015 zu verstoßen.

Das Auswärtige Amt fordert alle Bundesbürger auf, den Iran zu verlassen. In der aktualisierten Reisewarnung des Ministeriums heißt es, wegen der Sanktionen könne nicht ausgeschlossen werden, dass deutsche Interessen und Staatsangehörige von Gegenmaßnahmen betroffen sein könnten.

