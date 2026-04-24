Naher Osten

Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi (Archivbild) (dpa / KEYSTONE / Martial Trezzini)

Laut der staatlichen iranischen Nachrichtenagentur Irna ging es in den Gesprächen mit Armeechef Munir und Außenminister Dar unter anderem um die Waffenruhe. In dieser Woche hatte US-Präsident Trump einseitig die Waffenruhe mit dem Iran verlängert. Die Regierung in Teheran hat nach eigenen Angaben noch nicht entschieden, ob sie an weiteren Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten in Pakistan teilnehmen will.

Zuletzt haben die USA auch die Waffenruhe mit dem Libanon verlängert. Das gab Trump nach einem Treffen von Vertretern beider Länder im Weißen Haus bekannt. Die pro-iranische Hisbollah-Miliz im Libanon äußerte sich zunächst nicht. Es gibt Berichte über weitere Angriffe.

Diese Nachricht wurde am 24.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.