Atomgespräche

Schließlich habe der Iran für sein - wie Araghtschi sagte - "friedliches Atomprogramm" einen sehr hohen Preis bezahlt.
Der Außenminister hatte vor zwei Tagen indirekte Gespräche mit US-Vertretern im Oman geführt. US-Präsident Trump hatte anschließend erklärt, der Iran scheine sehr daran interessiert, ein Abkommen zu schließen. Die nächste Gesprächsrunde werde Anfang der kommenden Woche stattfinden.
Die USA und andere westliche Staaten werfen der Führung in Teheran seit langem vor, an der Entwicklung von Atomwaffen zu arbeiten, was der Iran aber bestreitet.
