Atomgespräche

Irans Außenminister: Werden Uran-Anreicherung selbst im Kriegsfall nicht aufgeben

Irans Außenminister Araghtschi hat nach den neuen Atom-Gesprächen mit den USA Forderungen nach einem Ende der Uran-Anreicherung durch sein Land eine Absage erteilt. Niemand habe das Recht, der Führung in Teheran Vorschriften zu machen, erklärte Araghtschi auf einer Veranstaltung in der iranischen Hauptstadt.