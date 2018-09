Was für eine Woche war das: Über alle Maaßen! Shakespeare guckt von Wolke Sieben und ärgert sich grün und blau, dass er jetzt nicht dichten darf: Das wäre doch was für ein Königsdrama im 21. Jahrhundert. Johannes Georgus, der Diener Ihrer Majestät Angela, durfte das Messer gegen seine Herrscherin wetzen und zustoßen - und wird am Ende dafür noch in höhere Beamtenweihen befördert. Obwohl: William ruft gerade von Wolke Sieben: Lass mal Klausie, das ist nix für mich; Ihr lebt doch in demokratischen Zeiten; da kriege ich so ein Drama nicht hin; das verstehe ich alles nicht.

Das Video von den Rassisten aus Chemnitz

Dann erkläre ich Dir das jetzt, Willie. Das Video von den Rassisten aus Chemnitz kennst Du ja; Ihr da oben könnt ja unser Fernsehen empfangen. Dazu hat der Hans-Georg gesagt, dass "keine Belege dafür" vorliegen, dass das Video "authentisch ist". Das hat er aber nicht seiner obersten Dienstherrin gesagt, sondern der "Bild"-Zeitung; die lest Ihr da oben ja auch. Die Kanzlerin hatte den Rassismus heftig verurteilt. Danach gab es Diskussionen über den Begriff Authentizität, bei denen jedem Germanistikprofessor die Herzen offen gingen. Ein echter Sprach-Jongleur, dieser Johannes Georgus. Kein Zirkusjongleur kommt da mit. Oder wie heißen die Leute mit der Nase noch mal, die im Zirkus die Kinder immer so begeistern?

Authentizität reimt sich auf Loyalität

Authentizität reimt sich übrigens auf Loyalität. Inzwischen wissen wir, dass das alles hinter die rote Zirkusnase gehört, was der oberste Verfassungsbenützer als seine Meinungsfreiheit praktiziert hat und dafür macht der jetzt erst mal einen Sprung nach oben - und dann wird er am Ende noch Innenminister, wenn der Seehofer Horst endlich abtritt. Wäre doch nur logisch. Und Shakespeare total.

Der Geisteszustand von Marine Le Pen

Halt, ruft da William von Wolke Sieben: Klausie, ich schreibe doch ein Drama über Eure Zeiten. Und zwar über diese komische Marine Le Pen aus dem Franzosenreich. Die muss sich jetzt auf ihren Geisteszustand untersuchen lassen, das hat ein Gericht entschieden. Daraus mache ich aber kein Drama, sondern eine Komödie. Und dann kommt vielleicht irgendwann auch Euer Maaßen dran.

Danke Willie. Eine Woche unter alle Maßen eben.