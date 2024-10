Die israelische Luftwaffe unterstützt die Bodentruppen mit Angriffen - wie hier auf ein Flüchtlingslager nahe der südlichen Stadt Sidon, wo ein Al-Aksa-Kommandeur vermutet wurde. (AFP / MAHMOUD ZAYYAT)

Spezielles Training

Das israelische Militär teilte weiter mit, für den Einsatz seien die Soldaten in den vergangenen Monaten trainiert worden. Die Armee tue alles, was notwendig sei, um die Bürger Israels zu verteidigen und die Bürger Nordisraels in ihre Häuser zurückzubringen, hieß es. In den vergangenen Monaten waren durch die Hisbollah-Angriffe rund 60.000 Israelis aus Gebieten entlang der Grenze vertrieben worden.

Nach palästinensischen Angaben attackierte Israel ein palästinensisches Flüchtlingslager nahe der südlichen Stadt Sidon. Ziel sei ein Al-Aksa-Kommandeur gewesen. Es ist aber unklar, ob dieser zum Zeitpunkt des Angriffs anwesend war. Die Al-Aksa-Brigaden sind der militärische Arm der Fatah-Partei von Palästinenser-Präsident Abbas. Staatsmedien im Nachbarland Syrien berichteten außerdem von israelischen Angriffen nahe Damaskus.

Hisbollah äußert sich zunächst nicht

Die radikalislamische Hisbollah ging auf die Erklärungen der israelischen Armee zu einer Bodenoffensive zunächst nicht ein. Sie meldete ihrerseits, dass sie israelische Soldaten jenseits der Grenze auf israelischem Gebiet beschossen habe.

Der Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz im Libanon hatte sich zuletzt verschärft. Seit Tagen greift das israelische Militär Ziele in dem Nachbarland an - nach eigener Darstellung unter anderem Waffenlager der Hisbollah. Der Libanon meldete Hunderte Tote und Verletzte. Bis zu einer Million Menschen sind nach Angaben der libanesischen Regierung auf der Flucht. Am Freitag waren bei einem gezielten israelischen Luftangriff der Hisbollah-Führer Hassan Nasrallah und weitere Hisbollah-Kämpfer getötet worden.

Deutschland und Großbritannien fliegen diplomatisches Personal aus

Vor diesem Hintergrund war die Bodenoffensive erwartet worden. Israel hatte die US-Regierung über begrenzte Einsätze des Militärs an der libanesischen Grenze informiert. Vor Beginn der israelischen Bodenoffensive hatte die libanesische Armee laut Militärkreisen Soldaten von der Grenze zurückgezogen. Einige Soldaten seien von der sogenannten Blauen Linie abgezogen worden, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus libanesischen Armeekreisen. Der Libanon ist hoch verschuldet, auch die regulären Streitkräfte sind deshalb unterfinanziert und insgesamt schwach.

Großbritannien kündigte an, britische Bürger aus dem Libanon auszufliegen und charterte dazu einen Linienflug. Außenminister Lammy erklärte, es sei von "entscheidender Bedeutung", dass Briten den Libanon "jetzt verlassen". Eine spätere Evakuierung sei "möglicherweise nicht garantiert". In Berlin landete gestern Abend eine Bundeswehr-Maschine mit Personal aus der deutschen Botschaft in Beirut. An Bord waren nach Angaben des Auswärtigen Amts 110 Menschen.

Ex-Staatssekretär bezweifelt Sinn der Bodenoffensive

Chrobog betonte, Israel habe im Libanon im Grunde schon alles erreicht. Die Hisbollah sei zerstört, ihr Anführer Nasrallah getötet, die ganze Führung entmachtet oder getötet, die Kommunikation vernichtet und die Raketenproduktion gestoppt worden. Die Hisbollah sei so geschwächt und gedemütigt, dass sie vermutlich Jahre benötige, um sich wieder neu aufzustellen. Ob es der israelischen Bodenoffensive bedurft hätte, wage er zu bezweifeln, sagte Chrobog. Vielmehr warb der frühere Diplomat für eine politische Lösung.

Diese Nachricht wurde am 01.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.