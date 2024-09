Nahost

Israel bombardiert Hisbollah-Stellungen im Libanon - Sorge vor Eskalation nimmt zu

Der Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz verschärft sich weiter. Auf die Explosion Tausender Funkempfänger und Walkie-Talkies im Libanon in den vergangenen Tagen folgten in der Nacht israelische Luft- und Artillerieangriffe. In Paris beraten mehrere Länder über die derzeitige Lage in Nahost.