Nahostkrieg

Wie die Armee mitteilte, sollen die rund 25.000 Einwohner in staatlich finanzierte Unterkünfte gebracht werden. Auch in der Nacht hatte es in der Region militärische Auseinandersetzungen gegeben. Als Reaktion auf Beschuss griff die Armee erneut Stellungen der Hisbollah-Miliz im Libanon an.

Ein Kriegsschiff der USA hat im Roten Meer drei Raketen und mehrere Drohnen abgefangen, die im Jemen abgefeuert wurden. Der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, Ryder, sagte, möglicherweise hätten die Geschosse Israel zum Ziel gehabt. Abgefeuert worden seien sie von Huthi-Rebellen. Ryder erklärte, der Vorfall habe die Verteidigungsfähigkeiten der USA im Nahen Osten demonstriert. Man sei bereit, diese bei Bedarf einzusetzen, um Partner und Interessen in der Region zu schützen.

