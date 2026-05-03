Trotz Feuerpause

In der libanesischen Region Marjayoun steigen nach israelischen Luftangriffen auf das Dorf Zawtar al-Sharqiyah Rauchwolken auf. (AFP / -)

Nach Angaben der libanesischen Regierung wurde in der Stadt Arabsalim ein Mensch getötet; es gab zudem drei Verletzte. Im nahegelegenen Srifa wurden demnach fünf Personen verletzt.

Nach israelischen Angaben richteten sich die Attacken gegen die militant-islamistische Hisbollah-Miliz. Die Armee hatte zuvor die Einwohner von mehr als zehn Ortschaften nördlich des Flusses Litani aufgerufen, ihre Häuser zu verlassen und sich mindestens einen Kilometer in offenenes Gelände zurückzuziehen.

Die Feuerpause gilt seit Mitte April. Israel und die Hisbollah werfen sich gegenseitig vor, dagegen zu verstoßen.

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Diese Nachricht wurde am 03.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.