Nahostkonflikt

Das israelische Militär hat in Doha die Hamas-Führungsebene angegriffen. (picture alliance / Anadolu / Ali Altunkaya)

Ziel der Operation sei unter anderem der Hamas-Führer Chalil al-Hajja gewesen, der im Exil lebende Gaza-Chef und Top-Unterhändler der Gruppe. Zuvor hatte es Berichte über Explosionen in der katarischen Hauptstadt Doha gegeben.

Der arabische Nachrichtenkanal Al-Arabija berichtete, dass nach vorläufigen Informationen Hajja getötet worden sei. In Katar laufen seit längerem Gespräche über die Beendigung des Krieges im Gazastreifen. Laut dem Nachrichtensender Al Dschasira sind die angegriffenen Hamas-Führer Mitglieder des Verhandlungsteams. Zwei Hamas-Vertreter indes sagten der Nachrichtenagentur Reuters, die Mitglieder des Verhandlungsteams hätten den Anschlag überlebt.

Netanjahu: Angriff in Katar war rein israelische Operation ohne Beteiligung der USA

Premier Natenjahu teilte mit, der Angriff sei eine rein israelische Operation gewesen. Israel übernehme die volle Verantwortung. Laut dem israelische Fernsehsender Channel 12 gab US-Präsident Trump grünes Licht für den Angriff.

Israels rechtsextremer Finanzminister Smotrich lobte den Angriff. Für die Terroristen werde es niemals Immunität vor dem langen Arm Israels geben – an keinem Ort der Welt. Er sprach von einer "richtigen Entscheidung" und einer "perfekten Ausführung" durch die Armee und den Inlandsgeheimdienst Schin Bet. Auch der israelische Oppositionsführer Jair Lapid beglückwünschte Luftwaffe, Armee, Schin Bet und alle Sicherheitskräfte "zu einer außergewöhnlichen Operation zur Zerschlagung unserer Feinde".

Katar verurteilt israelischen Militärschlag als eklatante Verletzung des Völkerrechts

Katar verurteilte den israelischen Angriff. Es sei eine eklatante Verletzung des Völkerrechts.

Diese Nachricht wurde am 09.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.