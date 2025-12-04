Eurovision Song Contest

Bei ihrem Treffen in Genf verzichtete die zuständige Europäische Rundfunkunion auf eine Abstimmung über die umstrittene Teilnahme Israels.
Damit ist der Weg für die Mitwirkung Israels an dem internationalen Musikwettbewerb frei. Als Reaktion auf diese Entscheidung erklärten die Rundfunkanstalten aus Spanien, Irland und den Niederlanden, den Wettbewerb im kommenden Jahr zu boykottieren. Hintergrund ist das militärische Vorgehen Israels im Gazastreifen seit dem Angriff der Hamas im Oktober 2023. Mehrere Sender hatten bereits zuvor mit einem Boykott gedroht, sollte Israel am ESC teilnehmen.
