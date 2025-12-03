Nahost-Konflikt

Leichenteile aus Gazastreifen sind nicht einer Hamas-Geisel (Archivbild). (Belal Abu Amer/APA Images via ZUMA Press Wire/dpa)

Dies habe die Identifizierung durch die zuständigen Forensiker ergeben, teilte das Büro von Ministerpräsident Netanjahu in Jerusalem mit. Das Rote Kreuz hatte die Leichenteile gestern an die israelische Polizei überstellt.

Israel und die Hamas haben im Rahmen ihrer Waffenruhe-Vereinbarung auch die wechselseitige Übergabe der Leichen von Palästinensern und israelischen Geiseln vereinbart. Es fehlen noch jene eines Israelis und eines Thailänders, die beim Überfall auf Israel am 7. Oktober 2023 getötet wurden. Es ist nicht das erste Mal, dass sich eine überstellte Leiche nicht als jene einer Geisel herausstellt.

