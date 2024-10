Bodenoffensive im Libanon

Israel meldet heftige Kämpfe - UNO fordert Millionen-Nothilfe

Die israelische Armee meldet heftige Gefechte im Süden des Libanon. Das Militär war in der Nacht mit Bodentruppen in das Nachbarland eingedrungen. Laut Mitteilung handelt es sich um eine "lokal begrenzte" Operation gegen Infrastruktur der Hisbollah-Miliz in grenznahen Dörfern. Die Hisbollah gab an, mehrere Geschosse auf Israel abgefeuert zu haben. Ziele seien Soldaten im Norden Israels gewesen, aber auch eine Militärbasis bei Tel Aviv.