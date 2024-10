Bodenoffensive im Libanon

Israelische Angriffe auf den Südlibanon. (Leo Correa/AP/dpa)

Auch die Angriffe der Huthi auf Israel und die israelischen Gegenschläge seien zutiefst beunruhigend, hieß es. Die Gefahr, dass andere Länder in der Region in die militärische Auseinandersetzung gezogen werden könnten, sei real.

Israel ruft zur Evakuierung auf

Die israelische Armee rief die Bevölkerung in fast 30 Gemeinden im Südlibanon auf, ihre Häuser sofort zu verlassen verlassen. Ein Armeesprecher schrieb auf X, jeder, der sich in der Nähe von Hisbollah-Mitgliedern, -Anlagen und Kampfausrüstung aufhalte, bringe sein Leben in Gefahr.

Die israelischen Streitkräfte sprechen von heftigen Gefechten mit der Hisbollah im Süden des Libanon. Anders lautet die Darstellerung der Miliz selbst. Deren Pressebüro gab gegenüber der Deutschen Presse-Agentur an, es habe bis zum Dienstagnachmittag keine Zusammenstöße mit den israelischen Truppen gegeben. Alle Kämpfer seien aber bereit "für eine echte Konfrontation".

Die Hisbollah hat demzufolge mehrere Geschosse auf Israel abgefeuert. Ziele seien Soldaten im Norden Israels gewesen, aber auch eine Militärbasis bei Tel Aviv.

Israelische Luftangriffe auf Beirut

Das israelische Militär war in der Nacht mit Bodentruppen in das Nachbarland eingedrungen. Laut Mitteilung handelt es sich um eine ”lokal begrenzte” Operation gegen Infrastruktur der Hisbollah-Miliz in grenznahen Dörfern . Die Operation werde parallel zu den Kämpfen im Gazastreifen gegen die Hamas und in anderen Gebieten fortgesetzt.

Die israelische Luftwaffe und die Artillerie unterstützen die Bodentruppen dem Militär zufolge. Im Zuge dessen seien auch wieder Ziele in der libanesischen Hauptstadt Beirut bombardiert worden. Dort wurden nach örtlichen Angaben mehrere Gebäude zerstört; über mögliche Opfer ist noch nichts bekannt. Staatsmedien im Nachbarland Syrien berichteten außerdem von israelischen Angriffen nahe Damaskus.

UNO-Organisation fürchten Konsequenzen

Die Beobachtermission der Vereinten Nationen im Libanon, UNIFIL, kritisierte die israelische Bodenoffensive. Diese stelle eine Verletzung der libanesischen Souveränität dar, hieß es. Die US-Regierung wiederum warnte den Iran, der die Hisbollah finanziert, vor einem direkten Angriff auf Israel. Verteidigungsminister Austin erklärte auf X, eine solche Attacke hätte ernste Konsequenzen.

Die UNO forderte mehr als 420 Millionen Dollar Nothilfe für den Libanon.

Ministerpräsident Mikati betonte, sein Land stehe vor einer der gefährlichsten Phasen seiner Geschichte. Mit der erbetenen Soforthilfe sollen Betroffene laut den Vereinten Nationen unter anderem mit Nahrungsmitteln, Notunterkünften, medizinischen Gütern und Wasser versorgt werden. Der UNO-Nothilfekoordinator für den Libanon, Riza, fügte hinzu, dass auch noch so viel Hilfe die Krise nicht werde lindern können, wenn weiter Zivilisten ins Visier genommen würden.

Deutschland und Großbritannien fliegen diplomatisches Personal aus

Die Bodenoffensive war erwartet worden. Israel hatte die US-Regierung über begrenzte Einsätze des Militärs an der libanesischen Grenze informiert. Vor Beginn der israelischen Bodenoffensive hatte die libanesische Armee laut Militärkreisen Soldaten von der Grenze zurückgezogen. Einige Soldaten seien von der sogenannten Blauen Linie abgezogen worden, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur. Der Libanon ist hoch verschuldet, auch die regulären Streitkräfte sind deshalb unterfinanziert und insgesamt schwach.

Großbritannien kündigte an, britische Bürger aus dem Libanon auszufliegen und charterte dazu einen Linienflug. Außenminister Lammy erklärte, es sei von "entscheidender Bedeutung", dass Briten den Libanon "jetzt verlassen". Eine spätere Evakuierung sei "möglicherweise nicht garantiert". In Berlin landete gestern Abend eine Bundeswehr-Maschine mit Personal aus der deutschen Botschaft in Beirut. An Bord waren nach Angaben des Auswärtigen Amts 110 Menschen.

Ex-Staatssekretär bezweifelt Sinn der Bodenoffensive

Chrobog betonte, Israel habe im Libanon im Grunde schon alles erreicht. Die Hisbollah sei zerstört, ihr Anführer Nasrallah getötet, die ganze Führung entmachtet oder getötet, die Kommunikation vernichtet und die Raketenproduktion gestoppt worden. Die Hisbollah sei so geschwächt und gedemütigt, dass sie vermutlich Jahre benötige, um sich wieder neu aufzustellen. Ob es der israelischen Bodenoffensive bedurft hätte, wage er zu bezweifeln, sagte Chrobog. Vielmehr warb der frühere Diplomat für eine politische Lösung.

