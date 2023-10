Ein Feuer brennt nach Explosionen nahe der israelischen Grenze zum Libanon. (Petros Giannakouris / AP / dpa / Petros Giannakouris)

Einer Mitteilung des Verteidigungsministeriums und der Armee zufolge sind Bewohner im Norden Israels betroffen, die in einem zwei Kilometer breiten Streifen an der Grenze zum Nachbarland leben. Seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel haben auch die Spannungen an der israelisch-libanesischen Grenze zugenommen.

Die israelische Luftwaffe bombardierte in der Nacht erneut Ziele der Hamas im Gazastreifen. Auch der Raketenbeschuss von Gaza auf israelischen Boden ging weiter. Inzwischen flohen mehr als 600.000 Palästinenser in den Süden des Küstenstreifens. Die Versorgungslage ist enorm schwierig. Israel hat die Lieferungen von Lebensmitteln und Treibstoff gestoppt. Zumindest Wasser soll es wieder geben.

Berichte über eine mögliche humanitäre Feuerpause haben sich bislang nicht bestätigt.

Diese Nachricht wurde am 16.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.