Naher und Mittlerer Osten

Israels Außenminister, Gideon Saar. (Archibvild) (AP / Petr David Josek)

Er habe Bundesinnenminister Dobrindt, der sich gerade in Israel aufhält, gesagt, dass jetzt der Zeitpunkt für eine solche Einstufung gekommen sei, teilte Saar mit. Die Revolutionsgarden sind eine paramilitärische Elitetruppe, die das Regime im Land maßgeblich stützen. Zudem sicherte Saar den Menschen im Iran Unterstützung zu. Man stehe hinter ihrem Kampf für Freiheit, führte Saar aus. Im Iran kommt es seit rund zwei Wochen wieder zu Protesten. Es soll bereits hunderte Tote geben.

Das katholische Kirchenoberhaupt, Papst Leo XIV., äußerte sich am Mittag besorgt. Vor Tausenden Menschen auf dem Petersplatz im Vatikan sagte er, die anhaltenden Spannungen im Iran verursachten den Tod vieler Menschen - ähnlich wie in Syrien, betonte der Papst. Er appellierte an die Verantwortlichen, sich mit Geduld um Dialog und Frieden zu bemühen.

Diese Nachricht wurde am 11.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.