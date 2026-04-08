Israelischer Angriff auf den Libanon (picture alliance/Anadolu/Ahmed Kaddoura)

Das berichteten staatliche libanesische Medien. Die israelische Armee bestätigte, dass der Kampf im Libanon weitergehe. Ein Armeesprecher rief Menschen südlich des Flusses Sahrani dazu auf, sich in Sicherheit zu bringen.

Israels Ministerpräsident Netanjahu hatte zuvor angekündigt, die zweiwöchige Waffenruhe im Iran-Krieg werde nicht für den Kampf gegen die Hisbollah gelten. Die Kriegsparteien Iran, USA und Israel hatten einem Vorschlag Pakistans für eine Feuerpause zugestimmt - unter der Voraussetzung, dass sich alle Parteien an die Vereinbarung halten. Die iranische Führung erklärte sich auch bereit, die Straße von Hormus wieder zu öffnen.

Für Freitag hat Pakistan zu weiteren Verhandlungen eingeladen. Mit Vertretern aus Washington und Teheran soll es um ein endgültiges Abkommen zur Beilegung des Konflikts gehen. Ob die Gespräche direkt oder indirekt geführt werden, blieb offen.

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Diese Nachricht wurde am 08.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.