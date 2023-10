Im Gazastreifen schlugen auch am Donnerstag (12.10.2023) weitere Raketen der israelischen Armee ein. (AFP / SAID KHATIB)

Ein Armeesprecher sagte, man gehe weiter mit großangelegten Attacken gegen Ziele der Hamas vor. Ob Israel auch eine Bodenoffensive in das abgeriegelte Küstengebiet starte, sei noch nicht entschieden. Die Hamas gab an, ihrerseits wieder Raketen in Richtung Tel Aviv abgefeuert zu haben. Ein israelischer Militärsprecher sagte, Hamas-Kämpfer versuchten weiterhin, über das Meer auf israelisches Gebiet vorzudringen.

Die Hamas hatte am Samstag ein Massaker unter israelischen Zivilisten in Grenzorten und auf einem Musikfestival angerichtet. Die Zahl der Toten wird mit 1.200 angegeben. Im Gazastreifen stieg die Zahl der Todesopfer nach palästinensischen Angaben auf über 1.400. Die Vereinten Nationen mahnten, Israel müsse in Ausübung seines Rechts auf Selbstverteidigung das humanitäre Völkerrecht wahren.

Der Direktor des Internationalen Roten Kreuzes, Carboni, sagte, das menschliche Elend, das durch die Eskalation verursacht werde, sei abscheulich. Israels Energieminister Katz knüpfte die Grundversorgung der Zivilbevölkerung im von Israel abgeriegelten Gazastreifen an die Freilassung israelischer Geiseln.

Auch der einzige Grenzübergang zu Ägypten ist weiterhin geschlossen, so dass die Menschen im Gazastreifen das Gebiet nicht verlassen können.

