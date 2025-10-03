Israel hat auch das letzte Boot der pro-palästinensischen Hilfsflotte gestoppt (Archivbild). (AP)

Wie der israelische Armeesender berichtet, übernahm die Marine die Kontrolle über das Boot und brachte dieses - so wie die anderen Schiffe aus der Flotte - zum Hafen von Aschdod. Die Besatzung sei in Gewahrsam genommen worden. Auch ein Video der Aktivisten zeigt, wie sich das israelische Boot nähert. Die Aufnahme endet, als Soldaten an Bord kommen.

Insgesamt zählten mehr als 40 Boote zu der Flotte. Das Abfangen sorgte in mehreren Staaten für Kritik und Protestaktionen. Nach eigenen Angaben wollten Aktivisten Hilfsgüter in den Gazastreifen liefern. Kritiker hielten ihnen vor allem eine Provokation Israels vor.

Diese Nachricht wurde am 03.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.