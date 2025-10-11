Israel hat erneut Ziele im Libanon angegriffen (Archivbild). (AFP / RABIH DAHER)

Nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums wurden bei dem Angriff im Süden des Landes ein Mensch getötet und sieben weitere verletzt. Die amtliche Nachrichtenagentur NNA berichtete, israelische Kampfflieger hätten ein Gelände mit Planierraupen und Baggern bombardiert. Die israelische Armee teilte mit, sie habe terroristische Infrastruktur der Hisbollah-Miliz zerstört.

Zwischen Israel und der Hisbollah gilt eigentlich seit November vergangenen Jahres ein Waffenstillstand. Beide Seiten beschuldigen sich jedoch immer wieder, dagegen zu verstoßen.

