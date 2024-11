Außenbezirk von Beirut: Die israelischen Angriffe haben massive Schäden im Libanon hinterlassen. (IMAGO / UPI Photo / Rahim Rhéa)

Eine von den USA und Frankreich vermittelte Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah sorgt im Libanon und international für Hoffnung. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Die Vereinbarung basiert laut Medienberichten auf der UN-Resolution 1701, die bereits den Krieg 2006 zwischen Israel und der Hisbollah beenden sollte, aber nie vollständig umgesetzt wurde. Zu den wichtigsten Punkten zählen ein Ende der Feindseligkeiten für vorerst 60 Tage, ein Rückzug der Hisbollah-Kämpfer bis zu einem Fluss rund 30 Kilometer von der israelisch-libanesischen Grenze entfernt, die Stationierung von rund 10.000 Soldaten der libanesischen Armee im Grenzgebiet, ein schrittweiser Abzug der israelischen Bodentruppen und Maßnahmen, die verhindern, dass die Hisbollah sich wieder bewaffnet.

Dass die Waffenruhe vorerst hält, sei eine gute Nachricht, betont der Nahostexperte Daniel Gerlach. Sie sei mit hohen Erwartungen verbunden, die USA etwa würden momentan sehr viel Optimismus verbreiten. Zudem habe die libanesische Armee die Bevölkerung bereits aufgefordert, im Süden des Landes wieder in die Dörfer zurückzukehren. Der Experte glaubt allerdings nicht, dass es dort „eine echte Lebensgrundlage für die Flüchtlinge“ gebe. In dem Gebiet sei in den vergangenen Monaten viel zerstört worden.

Gerlach spricht von einem „sehr komplexen Netzwerk aus Interessen und Verhandlungen“, das zu der Einigung geführt hat. Die Hisbollah wolle derzeit retten, was noch von ihr übrig geblieben sei nach den heftigen Angriffen Israels der letzten Monate. Und sie sei offensichtlich auch vom Iran dazu gedrängt worden, der Waffenruhe zuzustimmen.

Der israelische Premier Netanjahu hatte erklärt, durch die Waffenruhe könnten sich die israelischen Soldaten vom Kampf erholen, außerdem könnte das israelische Waffenarsenal erneuert werden. Das öffentliche Eingeständnis deute auf Druck durch die USA hin, sagt Gerlach. Die Ankündigung von Partnern Israels, nicht mehr bedingungslos Waffen und Munition für die Kriege in Gaza und im Libanon liefern zu wollen, habe offensichtlich gefruchtet.

Nein. Die Waffenruhe im Libanon hat für die israelische Regierung unter Benjamin Netanjahu den Nebeneffekt, nun wieder im Gaza-Streifen freie Hand zu haben. Die Hisbollah sei immer eine viel größere Bedrohung gewesen als die Hamas, so der Nahostexperte Gerlach. Doch politisch sei die Palästina-Frage für Netanjahu und seine Anhänger viel wichtiger. Netanjahu werde den Krieg im Gaza-Streifen deswegen fortführen – und die jetzt frei werdenden militärischen Kräfte dafür nutzen.

Die Hisbollah hatte ursprünglich erklärt, eine Waffenruhe gebe es erst bei einem Ende des Gaza-Kriegs. Die Hamas erklärte sich nun nach der Einigung zwischen Israel und der Hisbollah grundsätzlich bereit, die Kämpfe im Gazastreifen zu beenden - beharrt aber zugleich auf Bedingungen, die Israel nicht akzeptiert.

Eine Staatengruppe unter Führung der USA zusammen mit Frankreich, dem Libanon, Israel und der UN-Friedenstruppe Unifil, so berichten es israelische Medien. Einzelheiten zum Abkommen wurden über offizielle Kanäle noch keine bekannt gegeben. Unifil ist bereits mit rund 10.000 Blauhelmen im Land stationiert, scheiterte aber wiederholt daran, das Grenzgebiet zu überwachen. Die libanesische Armee ist dem Nahostexperten Gerlach zufolge schwach und war gegenüber der Hisbollah in der Vergangenheit relativ machtlos. Zumindest aber habe sie einen aus westlicher Perspektive vertrauenswürdigen Oberbefehlshaber.

In beiden Ländern warten Zehntausende Menschen darauf, in ihre Wohnorte zurückzukehren. Im Libanon wurden rund 800.000 Menschen vertrieben, Hunderttausende flüchteten über die Grenze nach Syrien. Und auch in Israel dürfte Erleichterung herrschen, wenn der schwere Beschuss mit Raketen aus dem Libanon endet. Schätzungsweise 60.000 Israelis mussten deshalb aus dem Norden evakuiert werden. Deren Rückkehr hatte Israel zu einem der Kriegsziele im Konflikt mit der Hisbollah erklärt. Es gibt allerdings auch kritische Stimmen zu der Vereinbarung in Israel: Der rechtsextreme Polizeiminister Itamar Ben-Gvir sagte, Israel verpasse eine historische Gelegenheit, die geschwächte Miliz zu zerschlagen.

Der Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah dauert seit Jahrzehnten an. Es dürfte auch dieses Mal eine große Herausforderung werden, ein längerfristiges Ende der Kämpfe zu erreichen. Nach dem schweren gegenseitigen Beschuss über mehr als ein Jahr und verheerenden israelischen Angriffen im Libanon ist die Skepsis auf beiden Seiten groß. Israels Präsident Jitzchak Herzog betonte nach Verkündung der Feuerpause, es müsse klar sein, dass Israel seine Bürger jederzeit, an jedem Ort und auf jede Art und Weise verteidigen werde.

ahe