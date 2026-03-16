Dieser sei begrenzt und richte sich gezielt gegen Stellungen der Hisbollah-Miliz. Durch den Einsatz sollten Terroristen ausgeschaltet und Bedrohungen beseitigt werden, um den Bewohnern Nordisraels zusätzliche Sicherheit zu bieten.
Die Menschen in dem Gebiet südlich des Flusses Litani, das mehrere hundert Quadratkilometer umfasst, wurden von Israel zur Evakuierung aufgerufen. Die Hisbollah hatte am Wochenende bereits von direkten Gefechten mit israelischen Soldaten in Grenzdörfern gesprochen. Seit der Tötung des obersten iranischen Führers Ayatollah Chamenei feuert die Miliz entgegen den Aufforderungen der Regierung in Beirut verstärkt Raketen auf Israel ab.
Diese Nachricht wurde am 16.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.