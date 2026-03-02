Die israelische Luftwaffe hat mehr als 600 Stellungen im Iran angegriffen. (picture alliance/Anadolu/Fatemeh Bahrami)

Darunter seien mehr als 200 Luftverteidigungssysteme und 150 Boden-Boden-Raketen gewesen. Zudem seien 20 iranische Militärführer anvisiert worden. Das US-Militär hatte nach eigenen Angaben in den ersten 24 Stunden mehr als 1.000 Ziele attackiert. Nach Angaben der iranischen Hilfsorganisation Roter Halbmond kamen bisher mehr als 550 Menschen ums Leben. Israels Militär führte aus, im Libanon seien mehr als 30 Hisbollah-Ziele angegriffen worden. Die islamistische Terrorbewegung dort hatte vergangene Nacht in den Krieg eingegriffen und Raketen auf Israel abgefeuert.

Im Tagesverlauf startete Israel neue Angriffe auf Ziele in Teheran. Augenzeugen berichteten von Bombardierungen nahe dem Parlament. Den Staatsmedien zufolge wurde gestern der zum UNESCO-Weltkulturerbe zählende Golestanpalast in Teheran beschädigt.

Der Iran meldete, bisher seien 500 Ziele im Nahen und Mittleren Osten attackiert worden, die mit den USA und Israel verbunden seien.

Diese Nachricht wurde am 02.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.