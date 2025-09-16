Nahost
Israelisches Militär: Bodenoffensive in Gaza-Stadt hat begonnen

Israel hat eigenen Angaben zufolge eine Bodenoffensive in Gaza-Stadt begonnen. Die israelische Armee teilte mit, Ziel sei es, die Kontrolle in der Stadt zu übernehmen und die Infrastruktur der Terrororganisation Hamas zu zerstören. Ein Militärsprecher erklärte, man gehe davon aus, dass sich dort Tausende Hamas-Kämpfer aufhielten. Die Truppen würden sich schrittweise in die Stadt hineinbewegen.

    Blick aus erheblichem Abstand: Mehrere Palästinenser stehen vor einem völlig zerstörten mehrstöckigen Haus.
    Zerstörungen durch israelische Angriffe in Gaza-Stadt (Archivbild). (picture alliance / Anadolu / Saeed M. M. T. Jaras)
    Auch der Präsident des israelischen Parlaments, Amir Ohana, bestätigte den Beginn der Offensive. Zuvor waren schwere Angriffe auf die Stadt gemeldet worden. Laut der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa flogen israelische Kampfflugzeuge in der Nacht nahezu ununterbrochen Angriffe, begleitet von Artilleriebeschuss. Berichten zufolge drangen daraufhin Panzer in die Stadt ein. Nach Angaben von Krankenhäusern kamen dabei mindestens 20 Menschen ums Leben.

    Sorge um Geiseln

    Israelische Medien berichteten unter Berufung auf palästinensische Kreise, die Hamas habe Geiseln aus unterirdischen Tunneln geholt und in Häuser und Zelte der Stadt gebracht, um Einsätze der israelischen Armee in bestimmten Gebieten zu verhindern. Angehörige der von der Hamas festgehaltenen Geiseln warfen Ministerpräsident Netanjahu vor, deren Leben zu gefährden.
    Das israelische Sicherheitskabinett hatte im August die Einnahme der Stadt im Norden des abgeriegelten Palästinensergebiets gebilligt. Die Armee hatte zuletzt begonnen, dort zahlreiche Hochhäuser zu zerstören, in der sie Infrastruktur der Hamas vermutet. Nach israelischen und palästinensischen Angaben sind bislang mehr als 300.000 Menschen aus der Stadt geflohen..
