Nahostkrieg

Rettungsarbeiten nach dem Beschuss des Krankenhauses. (dpa / picture alliance / Mohammad Abu Elsebah)

In dem veröffentlichten Videozusammenschnitt sind Luftaufnahmen der Al-Ahli-Klinik und eines Parkplatzes zu sehen, auf dem ein Brand ausgebrochen ist. Verglichen werden Luftaufnahmen vor und nach dem tödlichen Vorfall. Es sei kein typischer Krater zu sehen, wie er sonst bei israelischen Luftangriffen entstehe, hieß es von der israelischen Armee. Demnach schlug dort stattdessen eine fehlgeleitete Rakete der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad ein. Diese wies die Schuldzuweisung zurück.

Israel zweifelt Berichte über bis zu 500 Tote an

Die genaue Anzahl der Opfer in dem Krankenhaus ist unklar: In Medien ist unter Berufung auf palästinensische Quellen von bis zu 500 Todesopfern die Rede. Die israelische Armee bezweifelte die Zahl. Es habe keinen direkten Beschuss der Einrichtung gegeben. Bereits vor der Veröffentlichung der Luftbilder hieß es, Aufnahmen von Militärdrohnen zeigten eher eine "Art Treffer auf dem Parkplatz". Israels Präsident Herzog übte scharfe Kritik an den Medien: "Schande über jene, die die Lügen der Hamas und des Islamischen Dschihads schluckten und eine Ritualmordlegende des 21. Jahrhunderts auf der Welt verbreiteten", erklärte Herzog.

Neuer israelischer Aufruf an Zivilisten

Das israelische Militär rief die Einwohner von Gaza-Stadt erneut aufgerufen, sich in den Süden des Gazastreifens zu begeben. Die Menschen würden in dem Ort Al-Mawasi mit Hilfsgütern versorgt, teilte die Armee weiter mit. In den vergangenen Tagen hatte es bereits mehrere ähnliche Aufrufe gegeben. Inzwischen flohen etwa 600.000 Menschen in den Süden des Palästinensergebiets.

US-Präsident Biden zu Solidaritätsbesuch erwartet

Das Thema dürfte auch bei den heutigen Gesprächen von US-Präsident Biden in Israel eine wichtige Rolle spielen. Biden will bei seinem Kurzbesuch Beistand zeigen nach dem verheerenden Angriff der islamistischen Hamas aus Israel vor einigen Tagen. Der Präsident werde den Israelis aber auch "harte Fragen" stellen zu ihrem weiteren Vorgehen in dem Konflikt, kündigte ein US-Regierungsvertreter vorab an.

Absagen an Biden

Ursprünglich wollte Biden im Anschluss nach Jordanien weiterreisen, um dort mit dem palästinensischen Präsidenten Abbas, Ägyptens Staatschef al-Sisi und dem jordanischen König Abdullah II. zusammenzukommen. Nach dem Raketeneinschlag in dem Krankenhaus im Gazastreifen wurde das Treffen in Jordanien jedoch kurzfristig abgesagt. Der CDU-Außenpolitiker Röttgen bedauerte im Deutschlandfunk diese Entwicklung. Das Gespräch Bidens mit der arabischen Seite, vor allem mit dem jordanischen König, wäre sehr wichtig gewesen , betonte Röttgen.

Rotes Kreuz ruft zum Schutz der Zivilisten auf

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz rief erneut zum Schutz der Zivilisten im Gazastreifen auf. Das Leid der Menschen sei unerträglich, sagte IKRK-Präsidentin Spoljaric Egger im Deutschlandfunk. Im Gazastreifen drohe eine Katastrophe unbeschreiblichen Ausmaßes. Das Leben von über zwei Millionen Menschen sei bedroht. Spoljaric Egger unterstrich, dass Zivilisten durch das humanitäre Völkerrecht geschützt seien. Alle müssten sich daran halten. Seit Beginn der Gewalt im Nahen Osten sei es internationalen Hilfsorganisationen nicht gelungen, Güter in den Gazastreifen zu bringen, erklärte Spoljaric Egger. Den Menschen fehle es zunehmend am Lebensnotwendigsten.

Diese Nachricht wurde am 18.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.