Krieg gegen Hamas in Gaza

Israels Armee: Mehr als 2.500 Ziele im Gazastreifen angegriffen (Archivbild). (Abed Khaled / AP / dpa / Abed Khaled)

Dies sei im Verbund mit der Luftwaffe und der Marine geschehen. Die Truppen setzten die Ausschaltung von Terroristen im Nahkampf fort, teilte die Armee mit. Zudem greife man Stellungen der islamistischen Hamas aus der Luft an.

Das israelische Militär äußerte sich außerdem zu Berichten über Todesfälle nach einem Angriff auf das Gelände einer Schule in Dschabalia im Norden des Gazastreifens. Einer vorläufigen Untersuchung zufolge sei die Anlage nicht gezielt angegriffen worden, hieß es. Es sei jedoch möglich, dass es dort in Folge israelischer Angriffe auf andere Ziele zu der Explosion gekommen sei. Die Untersuchung dauere an. Israel kündigte zudem die Überprüfung eines Angriffs im Gebiet Maghazi an. Man müsse schauen, inwieweit Einheiten zu dem Zeitpunkt dort im Einsatz gewesen seien. Die von der Terrororganisation Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde in Gaza hatte mitgeteilt, mindestens 45 Menschen seien dort getötet und zahlreiche weitere verletzt worden.

